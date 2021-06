Adelzhausen

vor 21 Min.

In Adelzhausen gibt es jetzt einen Barfußpfad am Dorfplatz

Organisator Hans Lichtenstern (Mitte) hat den Kneipp-Barfußpfad am Dorfplatz in Adelzhausen an zwei Tagen mit sieben ehrenamtlichen Helfern verwirklicht. Dazu waren etwa 60 Arbeitsstunden nötig. Material und Aushubarbeiten wurden durch ortsansässige Firmen gespendet.

Plus Der Barfußpfad in Adelzhausen wurde an nur zwei Tagen angelegt. Auch die Wassertretanlage am neu gestalteten Dorfplatz kommt bei den Bürgern gut an.

Von Gerlinde Drexler

Das Projekt "Erlebnis Ecknach" in Adelzhausen ist um einen Baustein reicher. Am neu gestalteten Dorfplatz in der Raiffeisenstraße ist nun auch ein Barfußfühlpfad angelegt. Das teilte Bürgermeister Lorenz Braun in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mit.

