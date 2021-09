Acker immer wieder überschwemmt: Studie für Gebenhofen wird erwartet

Plus Bei Starkregen kommt es am westlichen Ortsrand Gebenhofens häufig zu Hochwasser. Experten suchen im Auftrag der Gemeinde Affing nun nach einer Lösung.

Hochwasser am westlichen Ortsrand von Gebenhofen ist nichts Neues. Die zunehmenden starken Regenfälle allerdings verschärfen das Problem. Das war vor allem im Juni der Fall. Nun versucht die Gemeinde Affing, Abhilfe zu schaffen.