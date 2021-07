Affing

Neue Gemeinderätin startet Initiative für Generationenpark in Affing

In Klosterlechfeld (Augsburg-Land) gibt es einen Bewegungspark. Er läuft unter dem Begriff Parkour und kennt kein Alter, wie dieser Sportler mit seinem zehn Monate alten Sohn zeigt. Etwas in dieser Art kann sich Marine Sarcone auch für Affing vorstellen.

Plus Marine Sarcone möchte, dass die Jugend in Affing einen Platz bekommt, der auch anderen Generationen zugute kommen soll. Dafür stellt sie einen Antrag.

Von Carmen Jung

Kinder und Jugendliche, die herumlungern und nicht wissen wohin - dieses Problem verstärkte sich im Lockdown auch in der Gemeinde Affing. Das führte zu Ärger: Es gab zum Teil Beschädigungen, Anwohner beschwerten sich über Lärmbelästigung. Gemeinderätin Marine Sarcone findet: Die jungen Leute brauchen ein Angebot, einen Treffpunkt, wo sie sich aufhalten können und am besten auch noch überschüssige Energie los werden. Sie hat nun eine Initiative gestartet, die nicht nur für junge Leute gedacht ist. Sarcone möchte, dass ein Mehrgenerationenpark in der Gemeinde verwirklicht wird.

