Affing

vor 16 Min.

Neue Schule, neue Pädagogik: Damit sich die Affinger Schüler wohl fühlen

Das Beratungsunternehmen Lernlandschaften steckt auch hinter dem Konzept der Grundschule in Burlafingen (Neu-Ulm), die derzeit im Bau ist. Die Visualisierung erlaubt einen Blick in den sogenannten Kernlernbereich.

Plus Die Affinger Grundschule und die Erweiterungsräume werden an eine moderne Pädagogik angepasst. So ist Lernen in Bewegung möglich. Das ist nicht alles.

Von Carmen Jung

Schule neu denken – das hatte Karin Doberer angekündigt, als der Gemeinderat ihr Unternehmen Lernlandschaft mit ins Boot holte, um sich über Art und Ausmaß einer möglichen Erweiterung der Grundschule in Affing klar zu werden. Herausgekommen ist ein Konzept für eine völlig neue Art Schule. Es soll für Affing die Schule der Zukunft werden, die mit althergebrachten Unterrichtsmethoden und dem einsamen Lehrer vorne an der Tafel nichts mehr zu tun hat und die gerüstet ist für den Anspruch auf Ganztagsbetreuung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen