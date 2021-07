Coronatest positiv: DHG-Schüler sitzt nach Abifahrt auf Korfu fest

Plus Bei einer privat organisierten Abifahrt von Schülern des Aichacher Gymnasiums fällt der Coronatest eines Teilnehmers positiv aus. Mit Folgen für ihn und die Abifeier.

Ein Abschlussschüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) sitzt derzeit auf Korfu fest. Er hatte mit rund 40 Mitschülern der Q12 eine privat organisierte Abifahrt auf die griechische Insel unternommen. Vor Ort fiel ein Coronatest bei ihm positiv aus. Deshalb muss er derzeit auf Korfu in Quarantäne bleiben. Auch auf die Besucher der Abiturfeier am Freitag hat das positive Testergebnis des Reiseteilnehmers Auswirkungen.