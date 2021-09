Die Aichacher Freibadsaison geht zu Ende - so fällt die Bilanz aus

Wer noch mal im Aichacher Freibad schwimmen will, hat am Wochenende die letzte Möglichkeit dazu. Warum die Saison trotz Pandemie und Wetterkapriolen gut verlief.

Trotz verregneter Sommertage und Corona-Einschränkungen - die Aichacher ließen sich die Lust auf ihr Freibad nicht vermiesen. Aurelija Igel, Hauptamtsleiterin der Stadt Aichach, zieht am Ende der Freibadsaison eine positive Bilanz.

Sie sagt: "Wenn man bedenkt, mit welchen auch coronabedingten Einschränkungen wir den Badebetrieb anboten, sind wir sehr zufrieden." Am 27. Juni kamen die meisten Besucher in dieser Saison. Über den gesamten Tag waren es 1153 Gäste. Insgesamt zogen 18.751 Besucher ihre Bahnen, 673 mehr als im Vorjahr. "Wir haben also treue Badegäste, die das Freibad jährlich nutzen, was uns sehr freut", so Igel.

Für die Einhaltung der Corona-Regeln sorgten Aufsichtskräfte und Freibadpersonal. Verstöße gab es aber keine. Gleichzeitig durften maximal 600 Personen in das Bad, zudem wurden die Gäste am Eingang registriert. "Auch wenn die Einhaltung nicht immer auf Gegenliebe stieß, zeigten die Badegäste Verständnis", so Igel. Übrigens: Wer noch die Gelegenheit nutzen möchte, hat am Sonntag, 12. September, die letzte Möglichkeit dazu.