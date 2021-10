Aichach

18:28 Uhr

Endlich wieder feiern: Sido bringt das M-Eins in Aichach zum Beben

Nach vielen Monaten Zwangspause wegen Corona durften am 1. Oktober wieder Discos in Bayern öffnen. Das M-Eins in Aichach feierte das am Freitag und Samstag mit prominentem Besuch: Der Rapper Sido kam nach Aichach und unterhielt das Partyvolk.

Plus Das M-Eins in Aichach feiert den Neustart nach der Corona-Zwangspause mit dem erfolgreichsten deutschen Rapper. Sido sorgt beim Publikum für Begeisterung.

Von Melanie Nießl

Junge Leute hatten sich lange in Geduld üben müssen. Feiern und tanzen gehen war wegen der Corona-Pandemie tabu. Am Freitag durften Klubs und Diskotheken nun auch in Bayern erstmals wieder öffnen. Nach rund 19 Monaten machte auch der Klub M-Eins in Aichach wieder auf. Er tat das mit einem ganz besonderen Gast: Sido, seines Zeichens einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, hatte sich für ein Gastspiel angesagt. Wegen der Nachfrage war es den Betreibern gelungen, Sido für zwei Auftritte zu gewinnen. Der Rapper präsentierte am Freitag und Samstag seine Klubshow "USTA-Soundsystem" vor ausverkauftem Publikum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen