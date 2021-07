Aichach

vor 16 Min.

Erich Weberstetter: Die Polizeiinspektion Aichach ist das "Juwel seiner Karriere"

Plus Erich Weberstetter, seit fünf Jahren Leiter der Polizeiinspektion Aichach, geht in Ruhestand. Warum die letzte Station das "Juwel seiner Karriere" war und er so gerne hier gearbeitet hat.

Von Christian Lichtenstern

Zumindest diese Woche noch darf sich Erich Weberstetter über etwas ganz Alltägliches freuen, das in seinem Beruf offensichtlich keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Wenn der Chef der Aichacher Polizei oder seine Kolleginnen und Kollegen über den Stadtplatz gehen, dann werden sie von vielen Passanten gegrüßt. Einfach so, weil das hier noch ganz normal ist. Für Weberstetter sagt das ziemlich viel über die Menschen im Wittelsbacher Land aus und ist der Hauptgrund, warum er seit 14 Jahren so gerne hier arbeitet. Polizisten sind für die ganz große Mehrheit der Bevölkerung in der Region ein Teil der Gesellschaft mit einer wichtigen Aufgabe für das Gemeinwohl - sie sind kein Feindbild.

