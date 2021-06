Sitzungsgeld in Affing: Sind fünf Euro pro Minute zu viel?

Plus In Affing bekommt ein Gemeinderat 7,50 Euro pro halbe Stunde. Die Gemeinde kostet das fünf Euro pro Minute. Wie viel Sitzungsgeld ist angemessen?

Vor einem Jahr hat der neue Affinger Gemeinderat eine neue Variante beim Sitzungsgeld beschlossen. Jeder Gemeinderat bekommt seitdem pro angefangene halbe Stunde 7,50 Euro. Der Beschluss war damals im Gremium nicht unumstritten (15:6 Stimmen). Dass ihn auch heute noch nicht jeder gut findet, zeigte sich in der jüngsten Sitzung. Bürgermeister Markus Winklhofer rechnete dabei vor: Jede Minute Sitzung koste die Gemeinde Affing fünf Euro. Ist das ein ungewöhnlich hoher Tarif? Und wie halten es andere Gemeinden im Landkreis?