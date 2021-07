Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt im Juli stabil

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg lag laut Arbeitsagentur die Arbeitslosenquote bei 2,6 Prozent. In einer Personengruppe stiegen die Zahlen im Jahresvergleich massiv.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg lag im Juli unverändert bei 2,6 Prozent. Die Zahl der Erwerbslosen sank geringfügig um 14 Personen auf 2003. Das sind 122 Menschen beziehungsweise 5,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Das teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit - ebenso wie Zahlen vom Ausbildungsstellenmarkt.