Booster-Impfungen im Impfzentrum Dasing schon nach fünf Monaten möglich

Plus Immer mehr Menschen im Wittelsbacher Land möchten sich gegen Corona impfen lassen. Deswegen werden die Kapazitäten im Dasinger Impfzentrum ausgeweitet.

Die Nachfrage nach Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg ist groß. Deswegen sollen die Kapazitäten im Dasinger Impfzentrum aufgestockt werden. Und: Auffrischungsimpfungen können nun bereits nach fünf Monaten stattfinden. Derweil steigen die Fallzahlen im Landkreis weiter an. Für Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 541,4. Zudem teilt das Landratsamt weitere Corona-Fälle in einer Senioreneinrichtung mit.