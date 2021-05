Aichach-Friedberg

Corona-Impfung: Wie häufig treten im Kreis Impfschäden auf?

Plus Die Corona-Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg sind in vollem Gange. Jetzt gibt es Zahlen zu Impfschäden. Wie häufig sich Menschen trotz Impfung infizieren.

Von Max Kramer

Der Nutzen einer Corona-Impfung überwiegt in den allermeisten Fällen die Risiken, und zwar bei Weitem - diese Erkenntnis, gestützt von immer mehr wissenschaftlichen Studien, ist nicht neu. Und doch gibt es sie eben: Fälle, in denen die Impfung Reaktionen hervorruft, die über das "Normalmaß" - von Schmerzen an der Einstichstelle über Übelkeit bis hin zu Müdigkeit und Kopfschmerz - hinausgehen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg sind solche "Impfschäden" bereits aufgetreten - allerdings in einer sehr überschaubaren Größenordnung.

