Corona: Inzidenz im Kreis Aichach-Friedberg sinkt weiter

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz weiter unter 50 bleibt, gibt es am Dienstag Lockerungen. Am Mittwoch könnte die Testpflicht für vieles wegfallen.

Die Corona-Regeln im Landkreis Aichach-Friedberg werden weiter gelockert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Pfingstmontag über sein Online-Dashboard 34,2 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, am Pfingstsonntag waren es 40,1 und am Samstag 42,3. Die Inzidenz lag damit am Sonntag fünf Tage in Folge unter 50. Nachdem bereits am vergangenen Freitag mehrere Beschränkungen fielen - insbesondere im Bereich Tourismus -, stehen den Landkreis-Bewohnern nun weitere Erleichterungen bevor.

Inzidenz unter 50: Lockerung der Corona-Regeln in Aichach-Friedberg

Die Lockerungen ab Dienstag, 25. Mai, betreffen vor allem den Einzelhandel. Er kann Kunden auch ohne vorherige Terminvereinbarung ("Click & Meet") empfangen, in Kitas kann wieder normaler Betrieb anlaufen. Erlaubt sind dann außerdem kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich, Kulturveranstaltungen mit bis zu 250 Personen im Freien sowie Besuch in Einrichtungen wie Museen, Kinos und Fitnessstudio mit negativem Corona-Test.

Auch die Hürden für einen Biergartenbesuch sinken: Treffen sind dort wieder mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich - unter 14-Jährige, Genesene und vollständig Geimpfte nicht eingerechnet.

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Dienstag, 25. Mai, unter 50, ist ab Mittwoch, 26. Mai, kein negativer Testnachweis mehr notwendig für die Außengastronomie, für Theater, Konzerthäuser, Kinos und kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel, beim Sport (kontaktfrei im Innenbereich und mit Kontakt unter freiem Himmel), in Fitnessstudios und Sportveranstaltungen sowie in Freibädern.

Liegt die Inzidenz auch nach den Pfingstferien (von Samstag, 22. Mai, bis Sonntag, 6. Juni) noch stabil unter 50, können im Landkreis alle Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren - auch ohne Mindestabstand von eineinhalb Metern.

Für Kliniken an der Paar negatives Testergebnis

Für den Besuch in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Altenheimen und Ähnlichem kann gleichwertig zu einem negativen Testergebnis der Nachweis einer vollständigen Impfung gegen Covid-19 oder einer vorherigen Infektion mit SARS-CoV-2 gelten. Genaueres regelt der jeweilige Betreiber im Rahmen seines Hygienekonzepts. In den Kliniken an der Paar im Landkreis Aichach-Friedberg ist weiterhin ein aktuelles negatives Testergebnis für den Besuch notwendig, heißt es auf der Internetseite des Landratsamtes. Kinder bis zum sechsten Geburtstag brauchen keinen Testnachweis.

Am Pfingstmontag können an folgenden Stationen Schnelltests gemacht werden: Aindling (Altes Raiffeisenlager, Arnhofer Str. 46) von 18 bis 20 Uhr, und zweimal Mering (Pfarrzentrum, Meringerzeller Str. 2, von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, sowie Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8, von 13 bis 15 Uhr). (mit bac)