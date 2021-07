Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg verharrt bei 3,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt am vierten Tag in Folge bei 3,7. Die Corona-Lage in den Kliniken an der Paar ist unverändert.

Von Max Kramer

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter auf niedrigem Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt sie am Freitag bei 3,7. Es ist bereits der vierte Tag in Folge, an dem das RKI diesen Wert für das Wittelsbacher Land meldet. Landkreis Aichach-Friedberg hat die niedrigste Corona-Inzidenz im Umkreis Unterdessen stellt sich die Situation im Umkreis etwas anders dar, die Zahlen sind dort in der Tendenz zuletzt etwas nach oben gegangen. Jede der acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - hat aktuell eine höhere Inzidenz als das Wittelsbacher Land. "Spitzenreiter" ist die Stadt Augsburg mit 16,9, gefolgt vom Landkreis Fürstenfeldbruck (16,0). Covid-Lage am Krankenhaus Aichach ist unverändert An den Kliniken an der Paar mit Standorten in Aichach und Friedberg ist die Corona-Lage unverändert. Nach Angaben des Landratsamts gab es dort am Freitagmorgen weder positiv getestete Patienten in stationärer Behandlung noch Verdachtsfälle. Zuletzt musste Mitte Juni eine positiv getestete Person im Landkreis Aichach-Friedberg stationär behandelt werden.

