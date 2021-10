Elisabethschule der Lebenshilfe Aichach-Friedberg wird erweitert

Plus Das neue Konzept sieht einen Teilabriss und einen mehrstöckigen Neubau in Aichach vor. Im kommenden Jahr feiert die Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen.

Notbetreuung, Schichtmodelle, Kurzarbeit oder das Schutz- und Hygienekonzept bestimmten bei der Lebenshilfe im vergangenen Jahr die tägliche Arbeit. Aktuell finde in allen Einrichtungen annähernd wieder eine Art Regelbetrieb statt, sagte Vorsitzende Inge Minich am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung. Es war ihre erste Versammlung als Vorsitzende der Einrichtung. Sie berichtete von einigen Veränderungen, einem großen Bauprojekt für die Elisabethschule und einem anstehenden Jubiläum: Im kommenden Jahr wird die Lebenshilfe im Landkreis 50 Jahre alt.