Nur wenige Frauen machen eine technische Ausbildung im Landkreis

Plus Das neue Ausbildungsjahr startet im Wittelsbacher Land. Handwerkliche und technische Berufe sind bei vielen jungen Frauen eher unbeliebt. Doch es gibt Ausnahmen.

Für viele Jugendliche im Wittelsbacher Land beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Nach ihrer Schulzeit starten sie mit einer Ausbildung ins Berufsleben. Vor allem junge Frauen entscheiden sich aber seltener für eine technische oder handwerkliche Berufsausbildung. Allerdings wird ein Berufsfeld bei ihnen immer beliebter.