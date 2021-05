RKI-Zahlen stimmen wohl: So entwickelt sich die Inzidenz im Kreis

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt am dritten Tag in Folge bei 57,9. Das klingt unwahrscheinlich, ist aber wohl richtig. Wie das sein kann.

Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Aichach-Friedberg den Sieben-Tage-Inzidenzwert 57,9. Einen Tag später lag er erneut bei 57,9, am Montag ebenfalls. An so einen Zufall, dass der Wert drei Tage lang unverändert bleibt, glaubte am Montag nicht einmal das Gesundheitsamt in Aichach. Das Amt vermutete daher, dass es bei der Weiterübermittlung der Landkreis-Zahlen, nämlich vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ans Robert-Koch-Institut (RKI), zu Verzögerungen gekommen sei. Doch das ist offenbar nicht der Fall.

Corona: RKI-Inzidenz für Landkreis Aichach-Friedberg unverändert

Wie ein Sprecher des LGL unserer Redaktion am Montagnachmittag mitteilte, wurden die Zahlen aus dem Wittelsbacher Land durchaus ordnungsgemäß ans RKI übermittelt. Dem LGL seien keine Verzögerung bekannt. Somit dürfte es sich bei dem drei Tage gleich bleibenden Inzidenzwert tatsächlich um Zufall handeln.

Wolfgang Müller, Sprecher am Landratsamt Aichach-Friedberg, hatte unserer Redaktion zuvor erklärt, hat das Gesundheitsamt an den vergangenen Tagen - also auch am Samstag, Sonntag und an Christi Himmelfahrt - die Landkreiszahlen wie üblich an das LGL gemeldet habe. Das LGL meldet alle bayerischen Zahlen täglich an das RKI weiter. Am Montagnachmittag erklärte Müller, dass es eine Vermutung des Gesundheitsamts gewesen sei, dass die Meldekette unterbrochen worden sei. Das Gesundheitsamt habe nicht an eine derart ungewöhnliche Konstellation geglaubt, dass sich der Wert drei Tage lang nicht verändert, weil jeweils genauso viele Infizierte in die Statistik dazukommen wie am anderen Ende als Genesene herausfallen.

Sechs Covid-Patienten am Krankenhaus Aichach

Die Corona-Lage am Aichacher Krankenhaus ist unterdessen weiter stabil. Wie am Vortag wurden dort Montagmorgen sechs positiv Getestete stationär behandelt. Vier Corona-Patienten lagen auf der Intensivstation, zwei davon mussten beatmet werden. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gab es am Montagmorgen einen Verdachtsfall.

Lesen Sie dazu auch: