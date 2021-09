Tankstellen-Mord: Aichach-Friedberg zwischen Betroffenheit und Sorge

Plus Der Mord an einem Tankstellen-Mitarbeiter wegen eines Masken-Streits löst im Kreis Fassungslosigkeit aus. Laden-Personal ist beunruhigt. Wozu die Polizei rät.

Es ist eine Tat, so brutal wie unfassbar: Am vergangenen Wochenende tötete ein Mann einen 20-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter – offenbar nur, weil dieser ihn mehrfach zum Tragen einer Maske aufgefordert hatte. Der Mord geschah im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein, erschüttert aber das ganze Land. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg herrscht Fassungslosigkeit – und unter vielen Unsicherheit. Besorgt sind insbesondere jene, die eingreifen müssen, wenn jemand trotz Pflicht keine Maske trägt.