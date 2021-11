Umfrage: Wie stehen Bürgerinnen und Bürger zu einer Impfpflicht?

Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko bittet um eine Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Es geht um eine allgemeine Impfpflicht.

Braucht Deutschland eine Impfpflicht, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen? Darüber wird in diesen Tagen heiß diskutiert. Der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko will nun wissen, wie die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Aichach-Friedberg zu dieser Frage stehen.

Tomaschko ist laut einer Mitteilung überzeugt: „Eine schnelle und breite gesellschaftliche Diskussion über eine mögliche Einführung einer Impfpflicht ist nun erforderlich.“

Peter Tomaschko startet eine Umfrage zur Impfpflicht

Ihn selbst beschäftigt die Frage, warum die Zurückhaltung oder gar Ablehnung einer Impfung gegen das Coronavirus noch so groß ist. Zugleich möchte er sich ein umfassendes Bild machen, wie die Menschen im Wittelsbacher Land zu einer möglichen Einführung der Impfpflicht stehen.

Deshalb bittet er die Bürgerinnen und Bürger, ihm ihre Argumente für oder gegen eine allgemeine Impfpflicht per E-Mail mitzuteilen:

buero@peter-tomaschko.de. (AZ)