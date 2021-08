Warum sich Luca Mares aus Aichach für andere einsetzt

Plus Luca Mares ist 21 Jahre alt und beinahe sein ganzes Leben lang ehrenamtlich aktiv. Wieso er in seiner Freizeit über 1000 Stunden für seine Ehrenämter aufbringt.

Wenn im Raum Aichach ein Notruf abgesetzt wird, muss es schnell gehen. Der Pieper von Luca Mares schlägt Alarm, unabhängig von Zeit und Ort. Der 21-Jährige bricht dann sofort auf, um professionelle Erste Hilfe zu leisten. Das Besondere: Der junge Aichacher ist ehrenamtlich aktiv - und das nicht nur bei einer Organisation.