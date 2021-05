Werden nach Pfingsten im Kreis die nächsten Corona-Regeln gelockert?

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt weiter unter 50. Welche Regeln bald gelockert werden könnten und wo über Pfingsten Schnelltests möglich sind.

Der Abwärtstrend der Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist vorerst gestoppt. Der Wert lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 43,1 - und damit leicht höher als am Vortag (40,1). Da sich das Wittelsbacher Land damit jedoch weiterhin unterhalb der 50er-Marke bewegt, könnten nach Pfingsten weitere Corona-Regeln gelockert werden.

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg unter 50 - kommen neue Regeln?

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auch Samstag und Sonntag unter 50, fallen ab Dienstag, 25. Mai, mehrere Beschränkungen. Dies betrifft vor allem die Regel, einen negativen Test nachweisen zu müssen - sie würde unter anderem in den Bereichen Sport (erlaubt sind kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich), Kultur (Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen im Freien sowie Besuch in Einrichtungen wie Museen) und Freizeit (Freibäder, Kinos, Fitnessstudios) entfallen.

Außerdem könnte der Einzelhandel Kunden auch ohne vorherige Terminvereinbarung empfangen, in Kitas könnte wieder normaler Betrieb anlaufen. Auch in der Außengastronomie würden Regeln gelockert.

Die Corona-Lage am Krankenhaus Aichach ist unverändert. Am Freitagmorgen waren dort vier positiv Getestete in stationärer Behandlung. Drei Corona-Patienten lagen auf der Intensivstation und mussten beatmet werden.

Schnellteststationen im Landkreis haben über Pfingsten geöffnet

Auch über Pfingsten können sich Landkreis-Bewohner über mehrere Schnellteststationen im Landkreis testen lassen. Am Pfingstsonntag haben folgende Stationen geöffnet: Aichach (Am Plattenberg 12, auch PCR-Tests) von 8.30 bis 10.30 Uhr, Mering (Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8) von 15 bis 17 Uhr und Rehling (TSV-Turnhalle, Am Sportplatz 1) von 9 bis 10.30 Uhr.

Am Pfingstmontag können an folgenden Stationen Schnelltests gemacht werden: Aichach (Stadt-Info, Stadtplatz 40) von 8.30 bis 10.30 Uhr, Aindling (Altes Raiffeisenlager, Arnhofer Str. 46) von 18 bis 20 Uhr, Pöttmes (Turnhalle der Volksschule, Gartenstraße 28) von 9 bis 11 Uhr und zweimal Mering (Pfarrzentrum, Meringerzeller Str. 2, von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, sowie Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8, von 13 bis 15 Uhr).

