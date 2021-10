Aichach

18:40 Uhr

Im Aichacher Feuerhaus die Freiheit entdecken

Plus Die interaktive Wanderausstellung "Freiheit und ich" wird im Rahmen der "Langen Nacht der Demokratie" eröffnet. Was im Feuerhaus in Aichach geboten wird.

Von Gerlinde Drexler

Grün steht für die Freiheitsrechte aus dem Grundgesetz, bei den blauen Fahnen können die Besucher und Besucherinnen der Ausstellung "Freiheit und ich" selbst Stellung beziehen. Das ist Bestandteil der interaktiven Wanderausstellung im Feuerhaus in Aichach, die am Samstag im Rahmen der "Langen Nacht der Demokratie" eröffnet wurde. Sie ist noch bis 14. Oktober zu sehen. Die Volkshochschule (VHS) hat sie in Kooperation mit dem Kreisjugendring organisiert. Um "Freiheitsrechte im Mittelalter" ging es später noch bei einer Nachtwächterführung.

