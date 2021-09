Kommandanten der Aichacher Feuerwehr werfen hin

Plus Christoph Fischer und Dominik Wenger bitten um ihre Entlassung. Als Gründe nennt Fischer eine schwierige Zusammenarbeit mit der Stadt und mangelnde Wertschätzung.

Die Aichacher Feuerwehr braucht neue Kommandanten: Christoph Fischer und sein Stellvertreter Dominik Wenger haben in der vergangenen Woche um ihre Entlassung aus ihren Ämtern zum 28. Februar 2022 gebeten. Beide sind erst seit Mai 2019 im Amt. Als Gründe nennt Fischer ein schwieriges Verhältnis zur Verwaltung und mangelnde Wertschätzung.