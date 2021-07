Landratsamt sieht Alternative für Baulücke am Büchel in Aichach

Plus Der Aichacher Bauausschuss stimmt jetzt auch einer Bebauung mit einem Gebäude am Büchel zu. Bauanträge für Mehrfamilienhäuser stoßen nicht alle auf Zustimmung.

Für eine Baulücke in Aichachs historischer Altstadt gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit für eine Bebauung. Während der Aichacher Bauausschuss im Februar einer Variante mit zwei Gebäuden zugestimmt hat, ist das Landratsamt Aichach-Friedberg der Meinung, auch die Alternative mit einem großen Baukörper sei dort genehmigungsfähig. Nachdem die Behörde angekündigt hat, das gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen, stimmte der Bauausschuss dieser Variante jetzt ohne Gegenstimme zu.