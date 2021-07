Musik mit Leidenschaft und Begeisterung: Aichacher Publikum dankt

Plus Mit überschäumendem Applaus danken knapp 200 Menschen für ein kleines, feines Musikkonzert vor dem Aichacher Spital. Es sind auch Lokalmatadore dabei.

Einen Abend voller Leidenschaft und Musikbegeisterung genossen knapp 200 Besucher am Freitagabend auf dem Platz vor dem Aichacher Spitaleingang. Sie dankten den Künstlern mit überschäumendem Applaus.