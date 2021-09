Polizei stoppt bei Aichach einen betrunkenen Lastwagenfahrer

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B300 Höhe Aichach fällt der Fahrer eines Lastwagens negativ auf. Ein Alkoholtest bescheinigt ihm gut 1,3 Promille.

Einen angetrunkenen Lastwagenfahrer hat die Polizei Augsburg am Mittwochvormittag auf der B300 bei Aichach aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei war der 49-Jährige am Steuer eines tschechischen 40-Tonners unterwegs, als er bei einer Routinekontrolle des Schwerverkehr- und Gefahrguttrupps angehalten wurde. Dabei stellten die Polizisten bei dem Fahrer über 1,3 Promille fest.

Bereits 2014 wurde der Führerschein des Mannes eingezogen

Dem 49-Jährigen war bereits 2014 der Führerschein in Deutschland entzogen worden, weshalb sein tschechischer Führerschein in Deutschland ungültig war, so die Polizei. Er muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.