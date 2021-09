Polizei warnt: Falsche Polizisten rufen im Landkreis an

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Am Mittwoch häuften sich die Anrufe im Wittelsbacher Land. Darauf sollten Sie achten.

Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen, die Angerufenen um Geld zu betrügen. Wie die Aichacher Polizei mitteilte, kam es im Landkreis Aichach-Friedberg zuletzt am Mittwoch vermehrt zu diesen Anrufen.

Der erste Anruf erfolgte gegen 12.45 Uhr in Aindling, wobei sich der unbekannte Anrufer als Mitarbeiter der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg ausgab. Nach Angaben der Polizei erklärten die Betrüger dem Mann, dass eine Verwandte des 50-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Für die Freilassung würden rund 30.000 Euro Kaution benötigt.

Anruf auch in Aindling, Kühbach, Pöttmes und Hollenbach

Darüber hinaus gab es am Mittwoch zwischen 20.05 und 20.55 Uhr fünf weitere Anrufe in Aindling, Kühbach, Aichach, Pöttmes und Hollenbach. In diesen Fällen gab eine angebliche Polizeibeamtin der Inspektion Schrobenhausen vor, dass die Personalien des Angerufenen bei einer festgenommenen Person gefunden worden seien. Wie die Polizei berichtet, forderte die Frau von den Angerufenen sowohl Bargeld als auch Wertgegenstände. In allen bekannten Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsichten und verständigten die Polizei.

Die Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei Aichach warnt eindringlich und weist darauf hin, dass telefonische Bitten um Bargeld oder Auskünfte über finanzielle Verhältnisse niemals Gegenstand einer echten polizeilichen Ermittlung sind. Zudem bittet die Polizei Aichach, Familienangehörige und Bekannte für solche Anrufe zu sensibilisieren. Im Zweifelsfall sollen die Angerufenen bei der örtlichen Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf 110 nachfragen. Weitere Informationen können unter www.polizei-beratung.de nachgelesen werden.