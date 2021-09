Schüler und Schülerinnen wählen in Aichach auf Probe

Die Jahrgangsstufen zehn bis zwölf des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach simulierten die Bundestagswahl. Sie konnten vergangene Woche schon ihre Kreuze machen.

Die Bundestagswahl findet zwar erst am Sonntag statt, in Aichach haben aber einige schon gewählt: Drei Jahrgangsstufen des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach nahmen am Projekt "Juniorwahl" teil. Für die bundesweite Juniorwahl wird an Schulen eine realitätsgetreue Wahl simuliert. Sie umfasst die Vorbereitung im Unterricht und den Wahlakt selbst.

Drei Jahrgangsstufen nehmen an der Juniorwahl teil

In Deutschland nehmen 4513 Schulen an der Juniorwahl teil, darunter auch die Jahrgangsstufen zehn bis zwölf des DHG.

Bei der Juniorwahl nahmen die zehnten, elften und zwölften Klassen des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach teil. Vor der Wahl wurden die Ausweise der Schüler und Schülerinnen des Kurses 11sk2 kontrolliert. Foto: Michael Lang

Michael Lang, Fachschaftsleiter Sozialkunde am DHG, sagt, die Juniorwahl sei zwar nur ein Planspiel - die Stimmen zählen nicht für die tatsächliche Bundestagswahl am Sonntag -, das Ergebnis sei aber durchaus repräsentativ und aussagekräftig.

Wahlbeteiligung von 95 Prozent an Aichacher Gymnasium

"Alles läuft sehr realistisch ab - bis auf die Wahlbeteiligung", erzählt Lang. 190 der 199 "wahlberechtigten" Schüler und Schülerinnen stimmten in der vergangenen Woche ab - eine Wahlbeteiligung von rund 95 Prozent. Die wichtigsten Themen seien vor allem soziale Gerechtigkeit und Klima gewesen, sagt Lang. Vorbereitet wurden die Schüler und Schülerinnen im Unterricht und durch den Wahl-O-Mat. Die Ergebnisse sind am Wahlsonntag ab 18 Uhr auf der Internetseite des Gymnasiums abrufbar.

