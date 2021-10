Steine erinnern im Aichacher Stadtmuseum an den Corona-Lockdown

Plus Eine Gruppe der Elisabethschule in Aichach hat über 1000 Steine bemalt und beschriftet. Sie sind jetzt unter dem Titel "EinStein" im Stadtmuseum zu sehen.

Über 1000 Steine sind jetzt im Aichacher Stadtmuseum zu sehen. Eine Schülergruppe der Elisabethschule der Lebenshilfe Aichach-Friedberg hatte sie im ersten Corona-Lockdown bemalt und beschriftet und sie dann am Griesbacherl ausgelegt. Sie sollten die Aichacher Bürgerinnen und Bürger während des Lockdowns ein wenig erfreuen. Für Sarah Schormair, Leiterin des Stadtarchiv und Stadtmuseum, ist es wichtig, dass die Steine gezeigt werden, denn sie gehören als Zeugnisse des ersten Corona-Lockdowns zur neuesten Stadtgeschichte.