Aichach-Unterschneitbach

vor 15 Min.

Auto brennt bei Unterschneitbach komplett aus - Ursache ungeklärt

Ein Auto ist am Samstag in Unterschneitbach ausgebrannt.

Mitten in der Nacht steht in dem Aichacher Ortsteil Unterschneitbach ein Auto in Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Auto ist im Aichacher Ortsteil Unterschneitbach am Samstag ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, meldete eine Anwohnerin gegen 2.30 Uhr über den Notruf, dass vor ihrer Wohnung in der St.-Emmeran-Straße ein Auto in Brand stehen würde. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Ausbrennen des Autos nicht mehr verhindern, so die Polizei. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Auto bei Unterschneitbach ausgebrannt: Kripo sucht Zeugen Weil die Brandursache bislang unklar ist, hat die Kriminalpolizei (Kripo) Augsburg die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (bac)

