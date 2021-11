Aichach

17:25 Uhr

Wohnen statt Autos: Großes Bauprojekt in exponierter Lage

Auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Aichach an der Schrobenhausener Straße ist ein großes Bauprojekt geplant. Vier mehrgeschossige Gebäude und bis zu neun Reihenhäuser sollen hier entstehen.

Von Claudia Bammer

Ein großes Bauprojekt ist an der Schrobenhausener Straße in Aichach geplant. Auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Aichach sollen vier Mehrfamilienhäuser und bis zu neun Reihenhäuser entstehen. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, für das Projekt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Bis zu einem Baubeginn wird also noch geraume Zeit vergehen.

