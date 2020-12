Aichacher Schulen bekommen jetzt doch CO2-Ampeln

Feuerwehrfahrzeug für Aichach

Die Freiwillige Feuerwehr Aichach bekommt ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20. Der Stadtrat hat den Auftrag für die Lieferung des Fahrgestells an die Firma MAN Truck & Bus AG aus Gersthofen vergeben, für den feuerwehrtechnischen Aufbau an die Firma Rosenauer aus Luckenwalde, für die feuerwehrtechnische Beladung an die Firma Fischer aus Dinkelscherben und für die Ausstattung zur erweiterten Hilfe an die Firma FWnetz aus Haar. Insgesamt beläuft sich die Auftragssumme auf 550.000 Euro.