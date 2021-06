Arbeiten an Aindlinger Kita vergeben: Los geht's mit der Querungshilfe

Plus Der Bau- und Umweltausschuss Aindling vergibt die ersten Arbeiten an der Straße bei der neuen Kita. Auch die Unwetter der vergangenen Tage sind ein Thema.

Am Marktanger in Aindling entsteht eine neue Kindertagesstätte. Wie kann gewährleistet werden, dass dort die Sicherheit aller Beteiligten beim Überqueren der Straße kein Problem darstellt? Dazu hatte der Gemeinderat bereits vor zwei Jahren beschlossen, dass eine Überquerungshilfe vorzusehen ist. Nun befasste sich der Bauausschuss mit diesem Vorhaben.