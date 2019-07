00:32 Uhr

Auszeichnung für Berufsorientierung

Das Gymnasium Friedberg erhält jetzt als sechste Schule im Kreis Berufswahl-Siegel

Die Initiative Berufswahl-Siegel zeichnete in Gersthofen insgesamt 14 Schulen und einen Mittelschulverbund mit dem Siegel aus. Unter den schwäbischen Gewinnern befindet sich laut einer Mitteilung auch das Gymnasium Friedberg, das für seine Aktivitäten bei Berufs- und Studienorientierung geehrt wurde.

Bis zur Verleihung musste das Gymnasium einen mehrstufigen Auswahlprozess meistern. Unter anderem stellte sich Schulleiterin Ute Multrus gemeinsam mit Lehrkräften, Elternbeiräten und Schülervertretern einen Tag lang den Fragen einer Jury, die mit Experten aus Schule, Wirtschaft und Berufsberatung besetzt war. „Die Investition, sich dem Berufswahl-Siegel zu stellen, zahlt sich aber langfristig aus: für die jungen Menschen in einer gezielten Berufsorientierung, für die Schulen in einer erkennbaren Qualitätssicherung, für die Wirtschaft durch die Vernetzung zu Schulen und gut vorbereiteten jungen Menschen in der Region“, so Projektleiterin Verena Zelger vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft.

Mit der Verleihung des Siegels an das Gymnasium Friedberg gibt es nun insgesamt sechs Schulen im Wittelsbacher Land, die Träger des Berufswahl-Siegels sind. Dies sind neben dem Gymnasium Friedberg die Mittelschulen Aichach, Aindling, Friedberg und Dasing sowie die Wirtschaftsschule in Pöttmes. Mit dem Siegel ist ein langfristig angelegter Prozess der Qualitätssicherung verbunden. Alle drei bis fünf Jahre muss eine Schule sich erneut der Evaluierung stellen, um dieses Siegel weiter führen zu können. Das Projekt zielt auf eine kontinuierliche und nachhaltige Qualitätssicherung. „Im Berufswahl-Siegel sehe ich einen großen Mehrwert für die ausgezeichneten Schulen und insbesondere für deren Schülerinnen und Schüler, da sie auf die schwierige Entscheidung der Berufs- und Studienwahl bestmöglich vorbereitet werden. Aus diesem Grund unterstützen wir das Projekt als regionaler Ansprechpartner“, sagt Götz Gölitz vom Kreis-Bildungsbüro. (AN)

