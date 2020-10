vor 16 Min.

Auto prallt in Kühbach in einen Schulbus: 27 Schüler verletzt

Nach dem Unfall am Donnerstag in Kühbach bringt ein Ersatzbus die fast 50 Kinder nach Schrobenhausen zur Schule. Dort stellt sich heraus: Sehr viele sind verletzt.

Von Carmen Jung

Zu einem schweren Unfall mit einem Schulbus ist es am Donnerstagmorgen in Kühbach gekommen. Dabei prallte ein 20-jähriger mit seinem Auto in den Bus, der hatte bremsen müssen. In dem Bus saßen knapp 50 Kinder, die auf dem Weg zu Schulen nach Schrobenhausen waren. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, stellte sich erst in den Schulen heraus, dass 27 Kinder und Jugendliche verletzt sind.

Ein Zeuge meldet zunächst einen Schulbusunfall auf der B300

Ein Zeuge hatte kurz vor 8 Uhr zunächst der Polizei in Schrobenhausen gemeldet, auf der B300 sei zwischen Peutenhausen und Kühbach ein Auto ungebremst auf einen Schulbus aufgefahren, es werde ein Rettungsdienst benötigt. Daraufhin, so die Aichacher Polizei, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an den Unfallort.

Die Polizei findet den Unfallort in Kühbach eine halbe Stunde später

Allerdings: Auf der B300 war kein Unfall. Die Polizei befragte noch einmal den Anrufer und suchte den Raum Peutenhausen, Gachenbach und Kühbach ab. Etwa eine halbe Stunde nach Eingang der Unfallmeldung fand die Polizei den Unfallort: Er befand sich auf der Kreisstraße AIC7 in Kühbach zwischen Postweg und Brunnenstraße. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte waren allerdings schon die knapp 50 Schüler der Klassen fünf bis zehn von einem Ersatzbus abgeholt und zu ihren Schulen nach Schrobenhausen gebracht worden.

Inzwischen steht laut Polizei so viel fest: Der 38-jährige Busfahrer war gegen 7.45 Uhr in Richtung Gachenbach unterwegs. Nach dem Ortsende musste er verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Das übersah der 20-jährige Fahrer eines nachfolgenden Autos und fuhr auf das Heck des Busses auf. Der 20-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus Aichach gebracht werden. Den Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Die Schrobenhausener Schulen melden: Es sind mehrere Schüler verletzt

Die Schrobenhausener Schulen meldeten schließlich später der Rettungsleitstelle, dass mehrere Schüler verletzt seien. Insgesamt wurden 40 Sanitäter in die Schulen gerufen. Sie versorgten dort die Kinder und Jugendlichen. 23 von ihnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Vier Schüler erlitten schwerere Verletzungen. Sie wurden in die Krankenhäuser Aichach und Schrobenhausen gebracht.

