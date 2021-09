Wohnen in Baar: Erst die Infrastruktur, dann neue Bauplätze

Plus Die Gemeinde Baar hat zum Bedauern vieler Interessenten aktuell keine Bauplätze anzubieten. Warum der Bürgermeister darüber auch ein bisschen froh ist.

Wenn Baars Bürgermeister Roman Pekis einen Blick auf den Flächennutzungsplan wirft, dann muss er zugeben: "Wir haben leider keine Bauplätze im Ort." Das, was die Einheimischen und viele von auswärts enttäuscht, ist aktuell aber auch ein Segen für den Rathauschef, denn er weiß: "Unsere Infrastruktur wäre mit weiteren Familien vollkommen überlastet."