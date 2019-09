24.09.2019

Bauer sucht Frau-Kandidatin Steffi Finkenzeller eröffnet Friseursalon

Steffi und Stephan Finkenzeller freuen sich über den neuen Friseursalon auf ihrem Hof in Raderstetten.

Das Paar aus "Bauer sucht Frau" feiert in Raderstetten die Eröffnung ihres Friseursalons zwei Monate nach ihrer Hochzeit. Wer der erste Kunde war.

Von Alice Lauria

Noch keine zwei Monate sind seit der Hochzeit von Stephan und Steffi Finkenzeller, bekannt aus der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“, vergangen und schon wieder gibt es Neuigkeiten: Die Neubayerin hat nun auf dem heimischen Hof in Raderstetten einen eigenen Friseursalon eröffnet. Nachdem sie der Liebe wegen ihren Salon in Münster aufgegeben hatte, stand für die 37-jährige Friseurmeisterin schnell fest, dass es wieder einen Salon „Hair Art“ by Steffi geben soll. Ein geeigneter ehemaliger Keller-Raum war schnell gefunden und umgestaltet. Bei der Dekoration dominieren Weiß und Lila.

Bauer sucht Frau: Stephan und Steffi eröffnen Friseursalon

Hinter der Empfangstheke erinnern Hochzeitsfotos und eine Leinwand an die Hochzeit. Die Eröffnung fand mit über 50 Freunden und Bekannten bei einem kleinen Umtrunk mit Sekt, Bowle und leckeren Häppchen statt. Am nächsten Morgen war der erste Kunde Bauer Matthias Sturm, der ebenfalls mit Stephan Finkenzeller gemeinsam über RTL seine Traumfrau gesucht hatte.

75 Bilder Steffi und Stephan: So schön war ihre kirchliche Trauung Bild: Alice Lauria

Neben ihrem Friseursalon lernt Steffi Finkenzeller auf dem Hof anzupacken – beim Traktorfahren ebenso wie beim Baumfällen. Nur an die Kettensäge hat Stephan Finkenzeller seine Frau mangels vorschriftsmäßiger Schutzkleidung noch nicht gelassen. Feste Öffnungszeiten hat der Salon im Übrigen nicht. Die Friseurmeisterin macht generell Termine nach Vereinbarung.

Lesen Sie dazu den Artikel: Bauer und Frau feiern Märchenhochzeit in Sielenbach und den Artikel: Hochzeit in Sielenbach: Steffi und Stephan haben "Ja" gesagt

Themen folgen