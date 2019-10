vor 43 Min.

Bullenmast bei Grimolzhausen

Bauausschuss Pöttmes: Stall ist für 200 Tiere

Rund 100 Meter östlich des Pöttmeser Ortsteils Grimolzhausen kann an der Staatsstraße nach Sandizell (Stadt Schrobenhausen) ein Bullenmaststall für rund 200 Tiere mit Güllegrube und Fahrsilo gebaut werden. Der Bauausschuss des Pöttmeser Marktgemeinderates stimmte dem Antrag eines Bauern zu. Es handelt sich um ein privilegiertes Bauvorhaben aus der Landwirtschaft und ist deshalb im Außenbereich zulässig. Die Zufahrt zum Stall muss der Landwirt selbst bezahlen, so der Ausschuss.

Der Bauausschuss war in der Septembersitzung nicht einverstanden mit einer bis zu 2,40 Meter hohen Stützmauer, die ein Grundstücksbesitzer im Ortsteil Handzell im Baugebiet an der Samfeldstraße errichtet hat. Er hat sein schräges Grundstück begradigt. Die Mauer widerspricht aber dem Bebauungsplan. Jetzt soll die Mauer nur noch bis zu 1,60 Meter hoch werden, und der Ausschuss hat einer isolierten Befreiung vom Bebauungsplan zugestimmt.

Vor allem formale und keine inhaltlichen Gründe hat die Änderung von drei Bebauungsplänen: „Südöstlicher Bereich Erdweg“ für ein lange geplantes Mehrfamiliengebäude, „Pöttmes-Ost“ für den Anbau der Krippe an die Kindertagesstätte „Spatzennest“ sowie für den Plan „Karitzstraße“ im Ortsteil Gundelsdorf.

Räte wiesen in der Sitzung auf Straßenschäden in der Mühlenstraße (Handzell) und an der Ortsverbindungsstraße von Pöttmes nach Immendorf hin. Dort ist ein Biber nach dem Ortsausgang im parallel verlaufenden Graben am Werk. Der Bauhof soll sich jetzt die Schäden anschauen. (cli)