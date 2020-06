vor 1 Min.

Corona-Fälle auf Spargelhof: 19 weitere Erntehelfer positiv getestet

Plus Auf einem Spargelhof im Kreis Aichach-Friedberg wurden in dieser Woche bereits zwei Erntehelfer positiv auf Covid-19 getestet. Nun wurden 19 weitere Fälle bestätigt.

Von Nicole Simüller

Auf einem Spargelhof im Landkreis Aichach-Friedberg sind inzwischen 19 weitere Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte das Landratsamt am Freitagnachmittag mit. Betroffen ist der Mitteilung zufolge die Lohner Agrar GmbH in Inchenhofen.

Nachdem zwei Erntehelfer des Spargelhofs positiv auf Covid-19 getestet worden waren, hatte das Gesundheitsamt am vergangenen Wochenende die beiden Infizierten isoliert und alle Kontaktpersonen der Kategorie I unter Quarantäne gestellt. Für die Quarantäne hatte das Amt der Mitteilung zufolge in diesem Fall unter anderem angeordnet: gesonderter Containerblock, separate Essensausgabe, zweimal täglich Temperatur messen, Mund-Nasen-Schutz beim Verlassen des Zimmers. Die Maßnahmen wurden der Mitteilung des Landratsamtes zufolge eingehalten und vom Gesundheitsamt überwacht. Das Gesundheitsamt und die Betreiber des Hofes stehen in täglichem Austausch.

Spargelhof: Alle positiv Getesteten wurden umgehend isoliert

Die 47 Kontaktpersonen der beiden Infizierten wurden am Mittwoch in ihrer Quarantäne-Einrichtung durch das Gesundheitsamt getestet. Dessen Leiter, Dr. Friedrich Pürner, führte die Abstriche persönlich durch. 19 Proben waren positiv. Die Maßnahmen vor Ort wurden durch das Gesundheitsamt umgehend angepasst, alle positiv Getesteten isoliert. Nächste Woche ist eine Reihentestung aller Mitarbeiter des betroffenen Hofes geplant.

Auffällig ist nach Angaben des Gesundheitsamts, dass bei der Testung am Mittwoch keine einzige der getesteten Personen irgendwelche Covid-19-Symptome hatte. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft ist demnach nicht sicher, ob die positiv Getesteten wirklich ansteckend sind. Der Abstrichtest unterscheidet nicht zwischen aktiven und bereits abgestorbenen Viren im Rachenraum.

Positiv Getestete könnten Erkrankung schon früher durchgemacht haben

Eine Erklärung könnte sein, dass die positiv Getesteten die Erkrankung bereits früher durchgemacht haben, möglicherweise schon vor der Einreise. Denn auch das Konzept des Zusammenlebens und -arbeitens auf dem Spargelhof spreche nicht für eine derartige Ausbreitung des Virus vor Ort, so das Landratsamt.

Das Gesundheitsamt hatte bereits vorab das Konzept des Spargelhofes ausdrücklich gelobt, vor allem für die strikte Aufteilung in Kleingruppen. Auch weiterhin seien die Betreiber des Hofs in jeder Hinsicht kooperativ.

Aichach-Friedberg: Außer auf dem Spargelhof keine neuen Corona-Fälle

Abgesehen von den jetzt insgesamt 21 positiven Tests auf dem Spargelhof hat sich im Landkreis Aichach-Friedberg die Zahl der positiv auf Covid-19 Getesteten seit dem 26. Mai nicht mehr verändert. Diese steht für den Landkreis jetzt bei insgesamt 323, davon sind 282 wieder gesund, 20 verstorben.

