Corona: So viel Impfstoff erhält Aichach-Friedberg derzeit pro Woche

Plus Erstmals seit ihrer Inbetriebnahme sind die beiden Impfzentren im Landkreis Aichach-Friedberg derzeit ausgelastet. Wie viel Impfstoff dort aktuell zur Verfügung steht.

Seit Mitte vergangener Woche sind die Impfzentren im Landkreis Aichach-Friedberg erstmals seit ihrer Inbetriebnahme personell ausgelastet. Das teilte Sebastian Koch, organisatorischer Leiter der Impfzentren im Landkreis, mit. Zwei Impfzentren gibt es im Wittelsbacher Land: im Gewerbepark in Dasing-Laimering und in der Kissinger Paartalhalle. Koch listete außerdem auf, wie viel von welchem Impfstoff derzeit im Landkreis ankommt.

4200 Impfdosen würden in dieser Woche insgesamt an die Impfzentren geliefert: 800 von AstraZeneca, 500 von Moderna und der gesamte Rest von Biontech/Pfizer. Auch in der nächsten Woche sollen nach Stand vom Mittwoch rund 4200 Impfdosen den Landkreis Aichach-Friedberg erreichen: 4000 von Biontech/Pfizer und 200 von Moderna. Die Lieferungen an die Hausärzte sind darin nicht enthalten. Sie bestellen jeweils bei ihren Apotheken.

Landkreis Aichach-Friedberg erhält Sonderzuweisung an Impfstoff

Allerdings erhalten die beiden Impfzentren nächste Woche nur deshalb erneut 4200 Impfdosen, weil der Landkreis Koch zufolge eine Sonderzuweisung von über 1100 Dosen bekommt. Bislang hatten im Freistaat Bayern unter anderem grenznahe Gebiete mehr Impfstoff erhalten, als ihnen nach ihrer Einwohnerzahl zugestanden hätte, um teils hohe Inzidenzwerte dort schneller in den Griff zu bekommen. Diese Ungleichheiten würden teils mit späteren Sonderzuweisungen in die anderen Regionen ausgeglichen, so Koch. Doch ob es bei den erwarteten Mengen bleibt, ist ungewiss. Die Zahlen könnten sich laufend ändern, betonte Koch.

Skepsis gegenüber AstraZeneca wächst auch in Aichach-Friedberg

Unterdessen wächst offenbar auch bei den Landkreisbewohnern die Skepsis gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca. "Am Telefon merken wir jetzt eine zunehmende Verunsicherung der Bürger", berichtete Koch. In der vergangenen Woche hätten zehn Menschen, die bereits vor Ort im Impfzentrum waren, eine Impfung mit AstraZeneca abgelehnt. Wie viele Impftermine bereits vorab abgesagt würden, weil die Menschen nicht damit geimpft werden wollten, wisse er nicht. Erstimpfungen mit AstraZeneca finden in den Impfzentren in Aichach-Friedberg nur noch bis Sonntag, 18. April, statt.

