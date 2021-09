Radfahrerin kollidiert mit Auto und stürzt schwer

Bei einem Unfall in Bergkirchen (Landkreis Dachau) verletzte sich eine 40-Jährige schwer. Ein 28-Jähriger Autofahrer nahm der Radfahrerin die Vorfahrt.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin ist es am Donnerstagnachmittag in Bergkirchen (Landkreis Dachau) gekommen. Ein 28-jähriger VW-Fahrer übersah nach Polizeiangaben eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin.

Die Münchnerin war in südlicher Richtung auf der Römerstraße unterwegs, als der Mann von der Schrannenstraße nach links in die Römerstraße abbog, so die Polizei. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin über die Motorhaube geschleudert wurde.

Bei Unfall schwer verletzt

Die 40-jährige Frau verletzte sich schwer und wurde vom Notarzt in das Dachauer Krankenhaus gebracht. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.