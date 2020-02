15:59 Uhr

Einbruchserie in Aichach: Großer Schaden, kleine Beute

Die Polizei Aichach sucht nach einem Einbrecher. Der ist in einer Nacht gleich in drei Firmen im Stadtgebiet eingebrochen. Seine Beute: überschaubar.

Von Marlene Weyerer

Innerhalb von nur einer Nacht hat es Einbrüche in drei Firmen im Stadtgebiet gegeben. Die Polizei geht bislang davon aus, dass es sich in allen drei Fällen um denselben Täter handelt.

Der Unbekannte brach demnach in zwei Firmen in Ecknach und in eine im Gewerbegebiet Acht 300 bei Gallenbach ein. Dabei beschädigte er Fenster, Türen und Büromöbel. Insgesamt richtete er einen Schaden von geschätzt 4.000 Euro an. Allerdings war der Dieb nicht sehr erfolgreich. Wie die Polizei meldet, machte er nur eine Beute im Wert von rund 145 Euro.

Aichach: Überwachungskamera zeichnet Einbruch auf

Bei einer Firma in der Peter-und-Paul-Straße in Ecknach löste der Dieb einen Alarm aus und wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Daraus können die Ermittler bereits schließen, dass es sich mindestens bei diesem Einbruch um einen Einzeltäter gehandelt hat. Von der Auswertung des Überwachungsvideos erhofft sich die Polizei auch weitere Erkenntnisse.

Bisher ist dank der Alarmanlage der genaue Zeitpunkt des Einbruchs bekannt: 20.40 Uhr. In der Firma durchsuchte der Täter die Geschäftsräume und verschwand wenige Minuten später ohne Beute in eine unbekannte Richtung.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die zweite betroffene Ecknacher Firma befindet sich in der Rudolf-Diesel-Straße. Hier öffnete der Unbekannte gewaltsam sämtliche Schränke und entwendete aus einer Geldkassette etwa 70 Euro Bargeld. Da weder hier noch in der nächsten Firma eine Alarmanlage installiert war, kann der Tathergang allerdings nur vermutet werden.

Der dritte Tatort ist im Gewerbegebiet Acht 300. Dort brach der Unbekannte im Großraumbüro einer Metallbaufirma in der Carl-von-Linde-Straße gezielt einen Rollcontainer auf und erbeutete aus diesem zwei kleine Geldkassetten mit insgesamt etwa 75 Euro Bargeld. (mswp)



Kontakt : Die Polizei Aichach sucht nach Hinweisen unter der 08251/8989-0.

