vor 17 Min.

Für die Spitalkirche steht eine umfangreiche Sanierung an

Die Spitalkirche am Oberen Stadtplatz in Aichach - rechts im Bild - muss umfangreich saniert werden.

Plus Die Spitalkirche am Aichacher Stadtplatz muss für über zwei Millionen Euro saniert werden. Der Stiftungsausschuss will jetzt die Planung des Großprojekts angehen.

Von Claudia Bammer

Die Fassade bröckelt, es gibt undichte Stellen, die Altäre und Kirchenmalereien bedürfen einer Konservierung: Für die Spitalkirche am Aichacher Stadtplatz steht eine größere Innen- und Außenrenovierung an. Das berichtete Hans Eberle, Leiter des Alten- und Pflegeheims Heilig-Geist-Spital, im Stiftungsausschuss des Aichacher Stadtrats. Der Maßnahmenumfang, den Architekt Rainer Heuberger ermittelt hat, kommt laut Eberle einer Generalsanierung gleich. Die Gesamtkosten: 2,07 Millionen Euro.

