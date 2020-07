19:40 Uhr

Ist der Aichacher Stadtplatz ab 2021 autofrei?

Wenn es nach dem Willen der SPD geht, soll der Stadtplatz in Aichach zeitweise autofrei werden. Und er soll neu gepflastert werden.

Plus Testweise sollen ab April 2021 keine Autos mehr auf den Aichacher Stadtplatz dürfen. Wie sich die SPD-Stadtratsfraktion das vorstellt und was außerdem geplant ist.

Einen autofreien Stadtplatz wünscht sich die Aichacher SPD-Stadtratsfraktion – zumindest zeitweise. Dieses Thema solle schrittweise angegangen werden, schreibt die SPD nach ihrer Klausurtagung in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität stetig weiter zu erhöhen und konform mit dem Einzelhandel beste Bedingungen für die Innenstadt zu schaffen. Die SPD-Fraktion schlägt daher vor, ab dem Frühjahr/April 2021, an Samstagen ab 13 Uhr sowie den Sonntagen probeweise den Oberen Stadtplatz vom Autoverkehr freizuhalten. Die neuen Sitzgelegenheiten und die Bepflanzung würden jetzt schon von der Bevölkerung und den Besuchern Aichachs als positiv und als Bereicherung begrüßt, so die SPD.

Der Aichacher Stadtplatz soll gepflastert werden

Ein weiteres Ziel der SPD ist es, den Stadtplatz im Rahmen der Städtebauförderung als Sanierungsgebiet festzusetzen und mit einem neuen Pflaster zu versehen, entsprechend dem am Tandlmarkt. Damit verbessere sich die Situation für alle, insbesondere Radfahrer, Senioren (mit und ohne Rollator), Rollstuhlfahrer, Kinderwagen.

Schnellstmöglich soll geprüft werden, ob zusätzliche Fahrradständer aufgestellt werden können. Ein erheblicher Bedarf sei nicht zuletzt durch die Landesausstellung aktuell erkennbar. Dazu schlägt die SPD eine gemeinsame Begehung vor. Geprüft werden soll außerdem, ob auf dem Stadtplatz ein Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden kann. Die SPD führt dafür den gesundheitlichen Aspekt an.

In Aichach sollen 100 Sozialwohnungen gebaut werden

Sozialer Wohnungsbau Die Fraktion fordert außerdem 100 neue Wohnungen im sozialen Wohnungsbau für Aichach. Bis 2022 sei die Umsetzung dieses Zieles notwendig und auch umsetzbar, heißt es in einer Pressemitteilung. Gebaut werden sollen sie in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen.

Staatlich geförderter Bau von Wohnungen, das sei als sozialer Wohnungsbau zu verstehen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Menschen, die ihren Wohnungsbedarf nicht auf dem freien Wohnungsmarkt decken können, benötigten diese Unterstützung. Zur Belegungsbindung gehöre eine höchstzulässige Miete. Dazu gehören nach dem Willen der SPD auch eine ganzheitliche Quartiersentwicklung, zum Beispiel generationsübergreifendes Wohnen, und zukunftsweisende Energiekonzepte.

„Wohnbau muss sichere und sozial verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum beinhalten“, schreibt die SPD. Die Fraktion begrüße deshalb ausdrücklich den Vorstoß der Bauverwaltung der Stadt, bei künftigen Bebauungsplänen für Geschosswohnungsbau einen bestimmten Prozentsatz (20 bis 25 Prozent) an Sozialwohnungen festzuschreiben.

Energie und Klima Die Bauverwaltung hat im Bauausschuss wie berichtet auch einige Vorschläge zum Thema Klima und Energie gemacht. Die SPD-Fraktion sieht diese positiv, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Neubaugebiete sollen energetisch optimiert geplant werden. Ergänzend dazu soll nach dem Willen der SPD die Solarnutzung auf Bestandsbauten und Neubauten der Kommune verstärkt ausgebaut werden. Konkret nennt die SPD dafür die neu geplanten Bauhofhallen und den ebenfalls geplanten Rathausanbau. „Es ist immer eine wirtschaftliche Prüfung der energetischen Maßnahmen in Betracht zu ziehen“, so die SPD. Ziel sei es, bis 2026 eine hundertprozentige Stromversorgung aus erneuerbarer Energie zu erreichen. Schon heute habe die Stadt Aichach (Stand 2018) einen Anteil von 67 Prozent, schreibt die Fraktion.

Wie die SPD die jugendliche Kunstszene unterstützen will

Jugend Die SPD-Fraktion und Jugendreferent Mario Pettinger unterstützen die Installation eines Jugendparlaments, soweit dies von den Aichacher Jugendlichen gewünscht wird, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie unterstützt außerdem Kunst von Jugendlichen in Bereichen, die von der Stadt dafür ausgewiesen werden. Die SPD wolle die jugendliche Kunstszene stärken, schreibt sie in ihrer Pressemitteilung. Graffiti hätten zum Beispiel bei der Kunstnacht in Aichach schon bewundert werden können.

Die Fraktion der Sozialdemokraten hofft, dass der Freistaat die Gewerbesteuerausfälle durch die Corona-Pandemie ausgleicht, damit die Handlungsfähigkeit der Stadt nicht zu sehr eingeschränkt wird, und die Ziele der SPD-Fraktion vorangebracht werden können, heißt es weiter. (AZ)

