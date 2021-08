Kissing

Ab Oktober: Das Corona-Impfzentrum in Kissing schließt

Ein halbes Jahr nach dem Start schließt das Corona-Impfzentrum in Kissing. Was der Grund dafür ist - und wie es am zweiten Standort in Dasing weitergeht.

Von Max Kramer

Das Corona-Impfzentrum in Kissing schließt seine Pforten. Das hat das Landratsamt Aichach-Friedberg am Freitag bekanntgegeben. Grund dafür sei, dass der Freistaat Bayern seine Impfstrategie neu ausrichte. Die Kapazität der Impfzentren werde reduziert, stattdessen liege der Fokus fortan auf Impfungen durch mobile Impfteams. Der Standort in der Kissinger Paartalhalle, Mitte März 2021 eröffnet, schließt zum 1. Oktober. Aichach-Friedberg: Corona-Impfzentrum Kissing schließt, Dasing bleibt Wie es in der Mitteilung heißt, bleibt das Impfzentrum in Dasing geöffnet, allerdings mit deutlich reduzierten Öffnungszeiten. Daher ist geplant, die Zweitimpfungen in beiden Impfzentren bis zum 30. September abzuschließen. Die Zweitimpfung mit Biontech kann im Zeitraum ab drei Wochen nach der Erstimpfung erfolgen, die Zweitimpfung mit Moderna ab vier Wochen nach der Erstimpfung, jeweils bis zum 30. September. So kann laut Landratsamt ein vollständiger Impfschutz erreicht werden, bevor Coronatests kostenpflichtig werden.

