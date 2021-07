Kühbach-Haslangkreit/Aichach

vor 47 Min.

Geschätzt und gemocht: Pfarrer Winfried Stahl verabschiedet sich

Plus Zahlreiche Menschen strömen zum letzten Gottesdienst von Aichachs evangelischem Pfarrer Stahl nach Haslangkreit. Warum er den Aichachern fehlen wird.

Von Gerlinde Drexler

Er wird fehlen. Das ist beim Gottesdienst am Sonntag im Park von Schloss Haslangkreit (Gemeinde Kühbach) deutlich zu hören und zu fühlen. Pfarrer Winfried Stahl verabschiedet sich mit dem Gottesdienst von seiner evangelischen Gemeinde. Der 66-Jährige geht Ende August in den Ruhestand. Er war dann 39 Jahre lang Pfarrer, fast elf Jahre davon in Aichach. Dort muss sich die Kirchengemeinde Aichach-Altomünster auf sechs Monate Vakanz einstellen. Erst dann wird es einen Nachfolger geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

