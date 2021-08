Unfall in Kühbach: 20-Jähriger verursacht Schaden von 30.000 Euro

Ein 20-Jähriger kommt mit seinem Auto von der Straße ab. Er prallt gegen einen Baum, einen Zaun und einen Pfosten. Der Grund ist der Polizei schnell klar.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden ist es am frühen Freitagmorgen in Kühbach gekommen. Gegen 2.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Schrobenhausener Straße in nordöstliche Richtung unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam er etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Auenstraße nach links von der Straße ab. Dabei überfuhr der junge Mann im Grünstreifen einen etwa fünf Meter hohen Baum. Anschließend prallte er frontal mit seinem Wagen an einer Hofeinfahrt gegen einen Zaun und einen Betonpfosten, bevor das Auto mit zerstörtem Frontbereich stehen blieb.

20-Jähriger hat bei Unfall in Kühbach 1,6 Promille

Der 20-Jährige zog sich diverse Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Dort musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall stand der junge Mann laut Polizei mit 1,6 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Die Schäden an Auto belaufen sich auf rund 15.000 Euro und am Baum auf etwa 5000 Euro. Bei der Hofeinfahrt geht die Polizei Aichach von einem Schaden von 10.000 Euro aus. (kneit)