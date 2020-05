17:11 Uhr

Landesausstellung 2020: Am „Feuerhaus“ in Aichach leuchten jetzt die Stadtwappen

Zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend erstrahlten erstmals die Wappen, die an der Fassade, einer mittelalterlichen Stadtsilhouette, angebracht sind.

Am 9. Juni beginnt die Landesausstellung 2020 in Aichach und Friedberg. Das Feuerhaus erstrahlt zur Stadtratssitzung schon einmal in der Dunkelheit.

Das „Feuerhaus“ in Aichach ist Teil der Bayerischen Landesausstellung, die am 9. Juni in Aichach und Friedberg beginnt. In Friedberg ist das Wittelsbacher Schloss Ausstellungsort. Exponate sind aber auch beide Städte an sich.

Landesausstellung 2020: Wappen an Stadtsilhouette

Zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend erstrahlten erstmals die Wappen, die an der Fassade, einer mittelalterlichen Stadtsilhouette, angebracht sind. Ab sofort werden die Stadtwappen täglich abends von 21 bis 23 Uhr und morgens von 5 bis 7 beleuchtet.

Themen folgen