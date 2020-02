vor 35 Min.

Lehrer wehren sich gegen die Politik

Vorsitzende des Lehrer-Kreisverbandes BLLV werden wiedergewählt

In Zeiten, in denen die Politik die Lehrerschaft mit den Herausforderungen alleine- lässt, braucht es einen starken Berufsverband: So lautete das Fazit der Generalversammlung des Kreisverbandes Aichach-Friedberg des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV). Dabei wurden Martina Ritzel, Eric Altmannshofer und Patrick Glaser als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt, teilt der Verband mit.

Gemeinsam zeigten sie Landtagsabgeordnetem Peter Tomaschko (CSU) die Konsequenzen der angekündigten Notmaßnahmen der Politik zur Unterrichtsversorgung auf: weniger Qualität, schlechtere Unterrichtsversorgung durch stressbedingte Ausfälle sowie Vertrauensverlust bei der Lehrerschaft ohne jegliche, für den Einzelnen spürbare, Entlastung und Wertschätzung. „So nicht!“, postuliert auch Ritzel, die betonte, mit dem Kreisverband zu 100 Prozent hinter allen Aktionen desLandesverbandes zu stehen.

Lautstark zeigte sich der BLLV-Kreisverband laut Mitteilung bei der Kundgebung in Augsburg. Die Forderungen seien gut zu hören gewesen. „Die Lehrerschaft aus dem Wittelsbacher Land erwartet, dass sich die Politiker in der Region geschlossen für die Bildung einsetzen – jetzt, zukunftsweisend und wertschätzend“, heißt es. (AZ)