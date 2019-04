00:33 Uhr

Liebesglück nach „Bauer sucht Frau“

Wie es Steffi Lüdge bei Stephan Finkenzeller in Raderstetten geht

In der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ lernten sie sich kennen und lieben. Im Sommer wollen Stephan Finkenzeller aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten und seine Partnerin Steffi Lüdge heiraten. Inzwischen ist die 36-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Münster ins Wittelsbacher Land gezogen – ins „Ausland“, wie sie scherzhaft sagt. An den bayerischen Dialekt muss sie sich erst noch gewöhnen. Doch auf Finkenzellers Hof hat sie sich schon gut eingelebt.

Dort gibt es nicht nur Mastbullen, Mutterkühe, Kälber, Hunde, Hühner, Enten und Schafe, sondern nun auch zwei Katzen und einen Hund. Lüdge hat sie in ihre neue Heimat mitgebracht. Ihren Friseursalon in Münster hat sie aufgegeben. In Raderstetten schneidet sie nicht mehr die Haare ihrer Kunden, sondern Bäume. Sie pflügt Felder um und kocht. Gemeinsam bereitet sich das Paar auf die Hochzeit vor. Ein paar Details dazu verrät es auf "Region Augsburg Seite 35. (AN, phis)

Am Ostermontag ist das Paar in der Sendung „Was ist auf den Höfen los?“ ab 19.05 Uhr auf RTL zu sehen.

